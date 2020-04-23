До захода солнца: COVID-19 запретил коллективные молитвы в Рамадан
В связи с невозможностью проведения вечерних коллективных трапез в этот Рамадан мусульмане запустят специальную акцию. Они будут передавать продукты питания обездоленным. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан-хазрат Аббясов. В ночь на 24 апреля для мусульман начинается пост, предполагающий совершение коллективных молитв, но в связи с эпидемией массовые мероприятия отменены почти во всех странах. Представители правых сил в Германии уверены, что в праздник приверженцы ислама все-таки выйдут на улицы. Опрошенные «Известиями» представители мусульманских ассоциаций в Германии заверили, что осознают коллективную ответственность и готовы совершать обряды дома.
Старые обиды
Расположенная в Мекке Заповедная мечеть 24 часа в сутки собирала людей на молитву. Теперь в ней нет никого, кроме служащих. В ночь на 24 апреля начинает свой отсчет Рамадан, месяц обязательного для мусульман поста, который подразумевает полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката. В этом году верующим придется отказаться и от ежедневных коллективных молитв. COVID-19 стал вызовом для ислама, заставив его приверженцев подстроиться под эпидемиологическую ситуацию.
После того как вирус стал распространяться в Европе, общины мусульман в Германии приняли решение закрыть мечети и призвали верующих молиться дома. Однако накануне Рамадана у правых сил в ФРГ вновь появился повод для критики мусульман. 3 апреля у мечети в районе Нойкельн (Берлин) собрались 300 человек. Так спекуляции о якобы несоблюдении мусульманами режима самоизоляции стали иметь под собой основание. Критику выразили не только члены правой партии «Альтернатива для Германии», но и представители кабмина.
Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам интеграции Аннет Видманн-Мауз (ХДС) призвала организации к ответственности и отметила, что воздерживаться от коллективных молитв необходимо всем.
Подготовка к Рамадану в Мекке
Параллельно с этими событиями в Германии стали говорить о постепенном снятии ограничительных мер, однако запрет на массовые собрания, в том числе религиозные, правительство решило продлить до 3 мая. Несмотря на это, некоторые представители АдГ, как отмечает Deutsche Welle, заявили, что в отличие от богослужений в христианских церквях службы в мечетях продолжаются.
— Запреты распространяются одинаково на всех, поэтому не должно возникать ситуаций, когда полиция игнорирует очевидное нарушение мер безопасности, — заявил «Известиям» депутат бундестага от правой партии АдГ Стефан Бранднер.
Политик также отметил, что самый важный праздник года для христиан — Пасха — был фактически отменен, поэтому строгие ограничения должны также соблюдаться и в Рамадан.
— Полиция ФРГ выписывает штрафы людям, которые сидят на скамейке в парке, но даже не установили личности людей, посетивших мечеть в Нойкельне, — рассказал «Известиям» депутат городской палаты Берлина Гуннар Линдеманн.
По его мнению, правительство не контролирует ситуацию должным образом, поэтому подобные события могут повториться в Рамадан, только скопления будут еще более массовыми.
На фото: пасхальное богослужение в храме Святого Саввы в Белграде
На фото: Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите
Коллективное испытание
Представители религиозных общин и культурных центров ислама в Германии в настоящий момент заняты переходом на цифровые платформы и всячески подчеркивают свою готовность к предстоящему Рамадану в новых условиях.
— Неудивительно, что АдГ критикует мусульман, но мы осознаем нашу ответственность, это следует из принятых нами мер, — заявил «Известиям» президент Исламской федерации в Берлине Мурат Гюль.
Представитель Союза исламских культурных центров Эроль Пюрлю рассказал о том, что уже более месяца отменяются службы в мечетях, благотворительные базары и многие другие мероприятия.
— Запрет на коллективные собрания — нелегкое испытание для верующих в этом году, все мусульманские общины в Германии призывают совершать ифтар (совместное вечернее разговение) дома, не приглашая соседей и родственников, — подчеркнула в беседе с «Известиями» первый председатель Либерального исламского союза в ФРГ Одетте Йилмац.
Она также добавила, что в настоящий момент создаются цифровые альтернативы для служб, запланированы регулярные видеоконференции для чтения Корана.
Некоторые общины, чье существование напрямую зависит от членских взносов и пожертвований, заявляют о том, что могут оказаться на грани выживания.
— Сообщества призывают к пожертвованиям в социальных сетях, правительство Германии уже оказывает финансовую поддержку по расходам ЖКХ, — подчеркнул президент Исламской федерации в Берлине.
В связи с вирусом отменили и крупнейший мусульманский фестиваль в Европе «Рамадан» в Дортмунде.
«Дом наш — наша мечеть»
В Москве мусульмане в это время ежегодно собираются в «Шатре Рамадана», который открывается у Мемориальной мечети на Поклонной горе. О его отмене в связи с эпидемией уже объявил глава Духовного собрания мусульман России и член Общественной палаты РФ Альбир Крганов. Так же как и в Европе, мусульманам в России придется использовать альтернативные способы проведения Рамадана.
— С первых дней ухудшения ситуации с вирусом в РФ духовным лидером мусульман России (Муфтий шейх Равиль Гайнутдин) было принято решение закрыть с 18 марта мечети и проводить проповеди дистанционно, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан-хазрат Аббясов.
Он также отметил, что первое время наблюдалось недопонимание со стороны некоторых верующих, но теперь люди поняли ответственность. Для их сплочения был придуман лозунг «Дом наш — наша мечеть». Мусульмане России довольно быстро смогли переключиться в режим онлайн и создать сообщества в социальных сетях для обмена вопросами и опытом. Не только молодое поколение, но и пожилые люди вовлечены в этот процесс, вместе с семьей они слушают проповедь у телевизора.
— В истории и жизнеописании пророка Мухаммада есть упоминание об объявлении карантина, поэтому нам удалось донести до верующих людей, как вести себя в такие времена, — рассказал Рушан-хазрат Аббясов.
Из-за отсутствия возможности собираться вместе для совершения вечерних коллективных разговений после захода солнца в ближайшее время религиозные объединения запустят акцию «Поделись своей трапезой». Продовольствие будут раздавать нуждающимся, малоимущим семьям с детьми и оставшимся без работы мигрантам.