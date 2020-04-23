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До захода солнца: COVID-19 запретил коллективные молитвы в Рамадан

Правые силы в Германии опасаются массового нарушения режима самоизоляции
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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До захода солнца: COVID-19 запретил коллективные молитвы в Рамадан
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2020-04-22 13:03:15
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В связи с невозможностью проведения вечерних коллективных трапез в этот Рамадан мусульмане запустят специальную акцию. Они будут передавать продукты питания обездоленным. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан-хазрат Аббясов. В ночь на 24 апреля для мусульман начинается пост, предполагающий совершение коллективных молитв, но в связи с эпидемией массовые мероприятия отменены почти во всех странах. Представители правых сил в Германии уверены, что в праздник приверженцы ислама все-таки выйдут на улицы. Опрошенные «Известиями» представители мусульманских ассоциаций в Германии заверили, что осознают коллективную ответственность и готовы совершать обряды дома.

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Расположенная в Мекке Заповедная мечеть 24 часа в сутки собирала людей на молитву. Теперь в ней нет никого, кроме служащих. В ночь на 24 апреля начинает свой отсчет Рамадан, месяц обязательного для мусульман поста, который подразумевает полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката. В этом году верующим придется отказаться и от ежедневных коллективных молитв. COVID-19 стал вызовом для ислама, заставив его приверженцев подстроиться под эпидемиологическую ситуацию.

После того как вирус стал распространяться в Европе, общины мусульман в Германии приняли решение закрыть мечети и призвали верующих молиться дома. Однако накануне Рамадана у правых сил в ФРГ вновь появился повод для критики мусульман. 3 апреля у мечети в районе Нойкельн (Берлин) собрались 300 человек. Так спекуляции о якобы несоблюдении мусульманами режима самоизоляции стали иметь под собой основание. Критику выразили не только члены правой партии «Альтернатива для Германии», но и представители кабмина.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам интеграции Аннет Видманн-Мауз (ХДС) призвала организации к ответственности и отметила, что воздерживаться от коллективных молитв необходимо всем.

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Подготовка к Рамадану в Мекке

Подготовка к Рамадану в Мекке

Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Параллельно с этими событиями в Германии стали говорить о постепенном снятии ограничительных мер, однако запрет на массовые собрания, в том числе религиозные, правительство решило продлить до 3 мая. Несмотря на это, некоторые представители АдГ, как отмечает Deutsche Welle, заявили, что в отличие от богослужений в христианских церквях службы в мечетях продолжаются.

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— Запреты распространяются одинаково на всех, поэтому не должно возникать ситуаций, когда полиция игнорирует очевидное нарушение мер безопасности, — заявил «Известиям» депутат бундестага от правой партии АдГ Стефан Бранднер.

Политик также отметил, что самый важный праздник года для христиан — Пасха — был фактически отменен, поэтому строгие ограничения должны также соблюдаться и в Рамадан.

— Полиция ФРГ выписывает штрафы людям, которые сидят на скамейке в парке, но даже не установили личности людей, посетивших мечеть в Нойкельне, — рассказал «Известиям» депутат городской палаты Берлина Гуннар Линдеманн.

По его мнению, правительство не контролирует ситуацию должным образом, поэтому подобные события могут повториться в Рамадан, только скопления будут еще более массовыми.

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Праздничное пасхальное богослужение
19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничное Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции служба впервые прошла без прихожан
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Праздничное пасхальное богослужение
Трансляция из храма велась на нескольких телеканалах, а также на официальном сайте Русской православной церкви
Фото: REUTERS/Patriarchal Press Service/Oleg Varov
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Праздничное пасхальное богослужение
Пасхальное богослужение в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Праздничное пасхальное богослужение
Праздничная служба в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Праздничное пасхальное богослужение
В Казанском кафедральном соборе Ставрополя праздничное богослужение провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
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Праздничное пасхальное богослужение
Богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Праздничное пасхальное богослужение
В Сербии праздничные службы тоже прошли без участия прихожан из-за действия комендантского часа с вечера пятницы, 17 апреля, до утра вторника, 21 апреля.

На фото: пасхальное богослужение в храме Святого Саввы в Белграде

Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Праздничное пасхальное богослужение
В Чите прихожанам не запрещалось посещение праздничной службы. Однако были предприняты все санитарные предписания — на входе всем измеряли температуру, а также соблюдалась безопасная дистанция между людьми.

На фото: Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Праздничное пасхальное богослужение
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку, Азербайджан
Фото: Getty Images/Aziz Karimov
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Праздничное пасхальное богослужение
Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске
Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Праздничное пасхальное богослужение
Верующие и священнослужители во время крестного хода у храма Рождества Христова в Красноярске
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Праздничное пасхальное богослужение
Крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Праздничное пасхальное богослужение
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Праздничное пасхальное богослужение
Икона в церкви Николая Чудотворца в селе Филипповское Владимирской области
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Коллективное испытание

Налог на мечеть: мусульман Германии хотят обложить религиозным сбором
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Представители религиозных общин и культурных центров ислама в Германии в настоящий момент заняты переходом на цифровые платформы и всячески подчеркивают свою готовность к предстоящему Рамадану в новых условиях.

— Неудивительно, что АдГ критикует мусульман, но мы осознаем нашу ответственность, это следует из принятых нами мер, — заявил «Известиям» президент Исламской федерации в Берлине Мурат Гюль.

Представитель Союза исламских культурных центров Эроль Пюрлю рассказал о том, что уже более месяца отменяются службы в мечетях, благотворительные базары и многие другие мероприятия.

Запрет на коллективные собрания — нелегкое испытание для верующих в этом году, все мусульманские общины в Германии призывают совершать ифтар (совместное вечернее разговение) дома, не приглашая соседей и родственников, — подчеркнула в беседе с «Известиями» первый председатель Либерального исламского союза в ФРГ Одетте Йилмац.

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Коврики для молитвы
Фото: Global Look Press/Marcel Kusch

Она также добавила, что в настоящий момент создаются цифровые альтернативы для служб, запланированы регулярные видеоконференции для чтения Корана.

Некоторые общины, чье существование напрямую зависит от членских взносов и пожертвований, заявляют о том, что могут оказаться на грани выживания.

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— Сообщества призывают к пожертвованиям в социальных сетях, правительство Германии уже оказывает финансовую поддержку по расходам ЖКХ, — подчеркнул президент Исламской федерации в Берлине.

В связи с вирусом отменили и крупнейший мусульманский фестиваль в Европе «Рамадан» в Дортмунде.

«Дом наш — наша мечеть»

В Москве мусульмане в это время ежегодно собираются в «Шатре Рамадана», который открывается у Мемориальной мечети на Поклонной горе. О его отмене в связи с эпидемией уже объявил глава Духовного собрания мусульман России и член Общественной палаты РФ Альбир Крганов. Так же как и в Европе, мусульманам в России придется использовать альтернативные способы проведения Рамадана.

— С первых дней ухудшения ситуации с вирусом в РФ духовным лидером мусульман России (Муфтий шейх Равиль Гайнутдин) было принято решение закрыть с 18 марта мечети и проводить проповеди дистанционно, — заявил «Известиям» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан-хазрат Аббясов.

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Верующий в защитной маске во время пятничной молитвы
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Некрестовый поход
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Он также отметил, что первое время наблюдалось недопонимание со стороны некоторых верующих, но теперь люди поняли ответственность. Для их сплочения был придуман лозунг «Дом наш — наша мечеть». Мусульмане России довольно быстро смогли переключиться в режим онлайн и создать сообщества в социальных сетях для обмена вопросами и опытом. Не только молодое поколение, но и пожилые люди вовлечены в этот процесс, вместе с семьей они слушают проповедь у телевизора.

В истории и жизнеописании пророка Мухаммада есть упоминание об объявлении карантина, поэтому нам удалось донести до верующих людей, как вести себя в такие времена, — рассказал Рушан-хазрат Аббясов.

Из-за отсутствия возможности собираться вместе для совершения вечерних коллективных разговений после захода солнца в ближайшее время религиозные объединения запустят акцию «Поделись своей трапезой». Продовольствие будут раздавать нуждающимся, малоимущим семьям с детьми и оставшимся без работы мигрантам.

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