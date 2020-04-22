В Москве через госуслуги к ветеринарам записали кроликов, енотов и лошадь

Через портал госуслуг в течение года к ветеринарам Москвы записали 15 кроликов, двух енотов и лошадь. Всего жители столицы обратились к сервису более 141 тыс. раз, рассказали 22 апреля в пресс-службе комитета государственных услуг города Москвы.

«В среднем в день предоставлялось 269 услуг. Жители города обращались за консультацией ветеринара, записывались на вакцинацию и оформляли услугу чипирования», — цитирует сообщение «РИА Новости». Кроме приемов кошек и собак, к ветеринарам записали хорьков, семь крыс, семь морских свинок, двух хомяков, двух енотов, двух шиншилл, одного дегу и одну лошадь.

Записать в режиме онлайн в государственную ветеринарную клинику можно любого питомца. Лидерами остаются владельцы собак (53%) и кошек (46%)

В топ-3 услуг, на которых москвичи записали своих животных, попали консультация ветеринарного врача, вакцинация и первичный клинический осмотр.

В марте стало известно, что летом в Крыму заработает первая в России скорая помощь для дельфинов. Выездная лаборатория позволит перевозить млекопитающих, а также проводить анализы на месте.