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Скорая ветеринарная помощь появится в Уфе

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Круглосуточная скорая ветеринарная служба появится в Уфе в 2020 году. Башкортостан получил два автомобиля для выездной работы специалистов.

О появлении новой службы сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Башкортостана Азат Зиганшин. По его словам, в распоряжение ветеринарных служб районов республики поступило 40 автомобилей для мобильной работы. Ветеринары получат возможность выезжать в отдаленные населенные пункты, чтобы осматривать животных и проводить вакцинацию. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Два автомобиля получит Уфа для организации скорой ветеринарной помощи. Специалисты смогут принимать вызовы с начала 2020 года. Ветеринары будут работать круглосуточно.

Кроме того, в Уфе и Ишимбае планируется открытие зоогостиниц. Зиганшин пояснил, что аналогичный отель в Стерлитамаке пользуется большим спросом.

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