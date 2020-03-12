В Крыму появится первая в России «скорая помощь» для дельфинов

Летом в Крыму начнет работу первая в России «скорая помощь» для дельфинов. Выездная лаборатория позволит перевозить млекопитающих, а также проводить анализы на месте.

Президентский грант в размере 4,2 млн рублей получил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Организация работает в Крыму уже 2,5 года. Ветеринары выезжают в места, откуда поступила информация о выбросе дельфинов на берег. Однако специалисты не располагали специализированным оборудованием, которое позволяло бы оперативно диагностировать состояние животного.

Появление выездной лаборатории позволит оказывать помощь дельфинам на месте. Фургон будет оснащен УЗИ-аппаратом и анализаторами для крови. Кроме того, специалисты смогут ставить дельфинам капельницы. Кроме того, в специальном отсеке лаборатории можно будет перевозить дельфинов, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Директор «Безмятежного моря» Анастасия Коростелева пояснила, что пока «стационара» для дельфинов в республике нет. Однако в перспективе организация намерена создать подобное учреждение.

За 2,5 года центр получил более 1,2 тыс. сообщений о выбрасывании дельфинов на берег. Около 60 животных были живы, однако зачастую дельфины умирали до приезда волонтеров.