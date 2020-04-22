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Доследственную проверку после задержания двух детей начали в Башкирии

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В Башкирии следователи проводят проверку по факту задержания сотрудниками полиции в Нефтекамске двоих детей 13 и 7 лет, нарушивших режим самоизоляции. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, как двое полицейских ведут плачущих и упирающихся детей в служебную машину.

По словам старшего ребенка, родители уехали в соседний регион и оставили их одних. Тогда дети решили доехать до одной из своих родственниц на такси, но водитель их не довез. Несовершеннолетних доставили в отдел, где полицейские установили личности их родителей и передали им детей.

Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента, опросить свидетелей и участников ситуации, изучить условия проживания детей и причины их нахождения на улице, оценить правомерность действий правоохранителей при сопровождении и содержании детей в отделе полиции, передает ИА «Башинформ». Свою проверку начала также детский омбудсмен по республике Милана Скоробогатова.

Ранее власти Башкортостана продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса до конца мая. Согласно указу главы республики Радия Хабирова, граждане старшего возраста и дети могут выходить на улицу в определенный период времени — с 10:00 до 18:00 и с 13:00 до 18:00 соответственно. За нарушение комендантского часа грозит штраф.

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