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Медцентр в Омске оштрафовали за неправильное хранение лекарств

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В Объединенном медицинском центре в Омске прошла проверка Роспотребнадзора. Специалисты выявили несколько нарушений, связанных с хранением лекарственных препаратов.

Как рассказали в УФССП по Омской области, помещение для хранения лекарств не было оснащено необходимыми приборами регистрации параметров воздуха. Они необходимы для поддержания соответствующей влажности и температуры. Кроме того, были найдены просроченные лекарственные препараты, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Организации назначили штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение хранения продукции, создающее угрозу здоровью граждан. Судебный пристав уведомил об этом руководство учреждения, однако штраф полностью не погасили. Пристав взыскал задолженность с банковского счета медцентра.

В феврале сообщалось, что на контроль за организацией деятельности коллекторов в 2021 году планируется потратить 1,046 млрд, а в 2022-м — 973 млн рублей. Средства будут выделены на реализацию полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которой предстоит создать реестр профессиональных организаций по возврату просроченной задолженности.

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