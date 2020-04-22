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Курс рубля вырос к доллару и евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский рубль компенсировал утреннее снижение против доллара США и евро в вышел в рост. Это следует из данных Московской биржи на утро среды, 22 апреля.

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Курс американской валюты расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля, курс евро опускался на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля.

Ранее в среду доллар США поднимался до 77,60 рубля, евро рос до 84,27 рубля.

Накануне курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей. Курс российской валюты падает на фоне новостей о падении нефтяных котировок. Эксперты, опрошенные «Известиям», считают, что рубль в ближайшее время может достичь 80–90 рублей за доллар.

Специалисты отмечают, что это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти, включая Brent и Urals.

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