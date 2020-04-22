СМИ назвали локацию для майского турнира UFC

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) договорилось о проведении номерного 249 турнира во Флориде. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал MMA Fighting на своей странице в Instagram.

Вечер боев пройдет 9 мая.

Пока конкретная площадка ивента не объявлена. Однако сообщается, что перед отправкой на UFC 249 все бойцы прибудут в город Джексонвилл. Титульным боем турнира будет поединок временного чемпиона легкого веса Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Турнир UFC 249 в США был отменен из-за эпидемии коронавируса. Изначально поединок между Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Это была пятая попытка свести их в октагоне. Вместо Хабиба руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона.

Позднее президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая на так называемом бойцовском острове.

В свою очередь, Нурмагомедов написал в своих социальных сетях, что его бой с Фергюсоном состоится в сентябре.