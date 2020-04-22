В России начнут выдавать кредиты по слепкам лица, голоса и видеосвязи. Законопроект об удаленной биометрической индетификации граждан — планируется принять в ускоренном порядке — уже в мае-июне из-за пандемии. Нововведение позволит минимизировать контакт в отделениях банков.

Ранее законопроект прошел первое чтение, но затянулся вопрос с согласованием поправок, Пока в Единой биометрической системе — менее 150 тыс. слепков. Более востребована первичная идентификация по видеосвязи.

Пока в банках онлайн можно заключить договор, однако подпись приходится всё равно ставить в отделении.