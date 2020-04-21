ЦБ может снизить ключевую ставку до 5,5%

Центробанк может снизить ключевую ставку до 5,5%. Банк России осознает необходимость стимулирования деловой активности по мере возвращения к нормальному режиму работы компаний. Решение регулятора сдержит рост стоимости кредитов, считают аналитики. Тем не менее, решение Центробанка в ближайшее время не отразится на стоимости ипотеки. Поскольку вероятность невыплат по кредитам выросла до 8% и достигла максимума за 20 лет.