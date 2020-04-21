Комод упал на 11-месячного ребенка в Липецке

Четыре сообщения о травмированных детях приняли за неделю операторы системы «112» управления ГО и ЧС Липецка. Череда несчастных случаев началась 15 апреля. В одной из квартир микрорайона «Университетский» семилетний мальчик пролил на ноги кипяток.

А на Соколе упала со стола и ударилась головой пятимесячная девочка. Комод рухнул на 11-месячного малыша на юго-западе Липецка. Пятилетний мальчик 20 апреля упал с двухъярусной кровати в центральной части города, передает GOROD48. Все пострадавшие дети были доставлены в больницу.

На прошлой неделе в Сыктывкаре трехлетний ребенок получил травмы при падении дерева. Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося. По данным министерства здравоохранения республики Коми, у девочки диагностировали черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга и перелом правой теменной кости. Также у ребенка сломано со смещением правое бедро.