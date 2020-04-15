Ребенок пострадал при падении дерева в Сыктывкаре

В Сыктывкаре трехлетний ребенок получил травмы при падении дерева. Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося.

По данным министерства здравоохранения республики Коми, у девочки диагностировали черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга и перелом правой теменной кости. Также у ребенка сломано со смещением правое бедро. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Пострадавшая находится в отделе травматологии, ее состояние оценивается как средней тяжести.

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