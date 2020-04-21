Чиновника Минсельхоза Подмосковья заподозрили в браконьерстве

В Московской области по подозрению в браконьерстве задержан чиновник Минсельхоза Андрей Андрюков, передает во вторник, 21 апреля, телеканал РЕН ТВ.

Андрюков, занимающий должность начальника территориального отдела охотничьего надзора, перевозил в салоне авто марки УАЗ мертвую косулю.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 марта около деревни Коноплево. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным телеканала, в Минсельхоз был направлен запрос с целью выяснения полномочий Андрюкова и размера нанесенного ущерба. Государственный охотничий фонд оценил ущерб от гибели косули в 40 тыс. руб. В ведомстве указали, что Андрюкова обладает всеми полномочиями для «регулирования численности животных». Но эта информация не дает представления, почему мужчина застрелил животное.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с моментом задержания чиновника Минсельхоза. На кадрах записи мужчина угрожает правоохранителям своими якобы знакомствами с начальниками силовиков.

«Всем дам указание, чтоб ни мяса не давали вам, никаких охот», — заявляет он.

Ранее 21 апреля сообщалось ,что в Псковской области в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Мужчина вылавливал щуку в период ее нереста в районе деревни Островцы.