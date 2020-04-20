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Численность косуль значительно выросла в Амурской области

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В Амурской области выросла численность косуль. По итогам зимнего маршрутного учета количество животных увеличилось на 7,7 тыс. голов.

Из-за сокращения численности копытных охота на косуль была полностью закрыта с 2018 года. В первый год такая мера не дала заметный положительный результат, поэтому в 2019 году запрет на охоту продлили до августа 2020 года. По итогам зимнего обхода численность косуль выросла до 61,5 тыс. голов. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

При этом в сфере браконьерства ужесточили наказание. Согласно новым правилам штрафы для охотников, которых задержали с незаконной добычей, могут достигать 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке уволили водителя снегоуборочной машины, который гонял по дороге косулю в снегопад.

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