Средства на строительство еще одной школы выделили в Иркутске

В Иркутске в этом году начнут возводить дополнительный учебный блок для начальных классов школы № 57. Финансирование осуществляется из областного и федерального бюджетов.

«По этому учреждению образования подготовлены все необходимые документы и пройдены экспертизы, что позволит начать возведение объекта уже в 2020 году. Сегодня в школе № 57 обучается на 700 детей больше положенного», — отметил вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации города Руслан Болотов.

В настоящее время также ведется строительство дополнительного блока школы № 14, сообщает ИА IrkutskMedia. Кроме того, готов проект школы на ул. Багратиона, проектируется начальный блок школы № 75.