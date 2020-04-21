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Певицу Буланову могут выписать из больницы в четверг

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Певицу Татьяну Буланову, госпитализированную с инсультом, могут выписать из больницы в четверг. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя артистки.

«Самочувствие вполне нормальное, всё хорошо. В четверг должны выписать, в первой половине дня четверга всё будет понятно», — сказал он.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. Певица обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем. Спустя пять дней артистку перевели в обычную палату Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

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