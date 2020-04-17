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Представитель Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Певица Татьяна Буланова чувствует себя хорошо и лежит в отдельной палате. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказала концертный директор артистки Лариса Рассказова.

«Два дня назад была информация о том, что выпишут через неделю. Чувствует себя хорошо. Пока она сказала, что лежит в отдельной палате и ее там обследуют и лечат», — приводит ее слова ТАСС.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. Певица обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем. Спустя пять дней артистку перевели в обычную палату Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

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