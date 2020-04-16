Буланова рассказала о самочувствии после реанимации

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в беседе с телеканалом «360» 16 апреля рассказала о своем состоянии после реанимации.

По словам исполнительницы, чувствует она себя хорошо. Она подтвердила, что ее перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, но врачи пока о выписке ничего не говорят.

Артистка добавила, что обследование выявило у нее тахикардию и дистонию, но слова «предынсультное состояние» и «реанимация» — это просто слова, которые звучат страшно, пишет НСН.

Накануне 15 апреля Буланова заявила, что пока не знает, чем займется после выписки, пишет «Федеральное агентство новостей». Она поблагодарила поклонников за заботу и переживания.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. Певица обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем. Спустя пять дней ее перевели в обычную палату Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге.