Певицу Татьяну Буланову перевели из реанимации

Самочувствие певицы Татьяны Булановой улучшилось, ее перевели из реанимации в Национальный медицинский исследовательский центре имени Алмазова, рассказала «РИА Новости» ее концертный директор Лариса Рассказова.

«Ее проверяют. Она в «Алмазова», в отдельной палате, уже не в реанимации. Пишет, что все нормально», — заявила Рассказова.

По ее словам, в течение недели выписка из больницы не планируется.

14 апреля продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, выйдя на связь с Булановой, рассказал, что певица чувствует себя лучше, и медики делают всё возможное, чтобы Буланова как можно скорее поправилась.

Заслуженную артистку России Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля с подозрением на инсульт. Певица обратилась ко врачу, так как ее беспокоило давление, а также были некоторые проблемы с сердцем.