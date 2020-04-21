Прямой эфир

В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью протоиерея Агейкина

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон выразил свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина.

По словам епископа, Агейкина многие знали и любили, он всегда был готов помочь и поддержать.

«Я знаю, что его кончина очень огорчила Святейшего Патриарха, священнослужителей и мирян Русской Церкви. Выражаю соболезнования его матушке, его родным и близким, его сослужителям. Да упокоит его Господь в селениях праведных. Вечная память», — приводятся его слова на сайте отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 21 апреля.

Он отметил, что кончина на Пасху всегда воспринималась как знак того, что человек «угодил Богу».

О смерти Агейкина ранее во вторник сообщили в рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Священнослужитель умер в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Агейкин родился в Подмосковье. В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. 7 апреля 1996 года рукоположен в сан дьякона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине в Москве.

Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове он стал 24 марта 2013 года.

В декабре 2016 года был назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. В сентябре 2017 года стал замруководителя административного секретариата Московской патриархии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
Патриарх Кирилл выразил надежду на скорое прекращение пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020