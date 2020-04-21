Якутский фермер передал запас овощей для многодетных отцов

Фермер из села Мындагай Чурапчинского улуса Якутии Данил Павлов для поддержки одиноких отцов района передал по 15 кг картофеля и 5 кг моркови. Главный специалист по делам семьи и детства администрации Татьяна Бушкова съездила к нему и получила все овощи. Его поступок, возможно, станет примером для других.

Всего по улусу 28 одиноких отцов, воспитывающих своих детей самостоятельно, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-центре МО «Чурапчинский улус». Хозяйство Павлова имеет 35 га для выращивания картофеля, 3 га — для моркови, 1 га — для свеклы, 20 га — для посева овса.

Напомним, малоимущим сельским жителям Омской области по поручению губернатора Александра Буркова выдадут более 700 тыс. цыплят в течение этого года. В благотворительной акции примут участие все местные птицефабрики. Первая партия из 30 тыс. штук уже поступила в пять районов региона.