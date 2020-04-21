Сроки завершения отопительного сезона определили в Уссурийске

Отопительный сезон в Уссурийске завершится 1 мая. Такое решение было принято руководством округа после рекомендации правительством Приморского края муниципалитетам самостоятельно устанавливать сроки отключения тепла.

«По долгосрочному прогнозу синоптиков, в конце апреля установится средняя дневная температура воздуха, достаточная для отключения отопления. Поэтому необходимости в продлении отопительного сезона нет», — отметил главный инженер АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Евгений Шемчук.

После окончания отопительного сезона предприятие тепловых сетей приступит к ежегодным ремонтным работам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.