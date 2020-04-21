Отопительный сезон завершается в Симферополе

В Симферополе 22 апреля теплоснабжающие организации прекратят подачу тепла в жилые дома. С 23 апреля отопительный сезон завершится для учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы.

Время подачи отопления решили продлить в Крыму в связи с режимом самоизоляции. Власти решили дождаться стабильно теплой погоды, когда дома достаточно прогреются за счет атмосферного воздуха. По данным заместителя главы администрации Симферополя Анатолия Русина, в городе отопительный сезон завершится 22 апреля. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Нынешний отопительный сезон стартовал 15 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что завершение отопительного сезона отложили в Ставрополе и Ростове-на-Дону.