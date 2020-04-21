Трамп поручил ведомствам разработать план помощи нефтяным компаниям

Президент США Дональд Трамп поручил главам минфина и минэнерго США разработать план помощи нефтяным компаниям страны в условиях падения цен на нефть. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter во вторник, 21 апреля.

«Мы никогда не подведем великую индустрию нефти и газа США», — отметил он.

Накануне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть этой марки к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 20 апреля упала почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. Котировки показали отрицательные значения впервые в истории.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на нефть этого бренда упал по итогам торгов понедельника на $4,6 (18,3%), до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в результате пандемии коронавируса привело к переполнению нефтехранилищ, а резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В результате производителям приходится платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Американский лидер заявил, что сложившиеся цены на нефть позволят полностью заполнить резервы США — до 75 млн баррелей. Политик добавил, что впервые за достаточно долгое время они будут заполнены.

В то же время обрушение цен на нефть WTI он назвал скоротечным явлением, объяснив его в основном финансовым давлением.