Ветлабораторию отремонтируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) запланирован капитальный ремонт ветеринарной лаборатории. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, капитальный ремонт проведут в химико-технологическом отделе, административных помещениях и коридоре. В перечень работ входит замена окон, ремонт стен, потолка, установка противопожарных дверей, пишет «ТагилСити.ру».

Подача заявок от потенциальных подрядчиков завершилась 20 апреля. Заказчиком выступает Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория.

Максимальная стоимость контракта составит 1,7 млн рублей. Завершить работы планируется до 31 мая.

Ранее в апреле сообщалось, что городская поликлиника № 5 в Нижнем Тагиле закупит более 1,3 тыс. доз вакцины против бешенства. Стоимость контракта составляет почти 1 млн рублей.