Прямой эфир

Столовые и кафе разрешили открыть в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области разрешили работать столовым, буфетам и кафе. Изменения внесены в действующее постановление губернатора Александра Никитина о мерах по борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Они вступили в силу с понедельника, 20 апреля.

В частности, как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в новой редакции постановления появилось дополнение, касающееся работы организаций общественного питания. Речь идет о тех заведениях, которые работают на базе предприятий. Также обязательно принятие дополнительных противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса.

10 апреля сообщалось, что в Тамбовской области разработали комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которое оказалось на грани банкротства из-за коронавируса. На эти меры выделено 84 млн рублей.

Так, до 1 мая приостановлено проведение проверок бизнеса, разработаны программы реструктуризации задолженности по кредитам, а Фонд содействия кредитованию области предложил антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов на выплату заработной платы и уплату арендных платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн-консультации для предпринимателей начались в Тамбовской области
В Тамбовской области у троих детей обнаружен коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020