Столовые и кафе разрешили открыть в Тамбовской области

В Тамбовской области разрешили работать столовым, буфетам и кафе. Изменения внесены в действующее постановление губернатора Александра Никитина о мерах по борьбе с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Они вступили в силу с понедельника, 20 апреля.

В частности, как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в новой редакции постановления появилось дополнение, касающееся работы организаций общественного питания. Речь идет о тех заведениях, которые работают на базе предприятий. Также обязательно принятие дополнительных противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса.

10 апреля сообщалось, что в Тамбовской области разработали комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которое оказалось на грани банкротства из-за коронавируса. На эти меры выделено 84 млн рублей.

Так, до 1 мая приостановлено проведение проверок бизнеса, разработаны программы реструктуризации задолженности по кредитам, а Фонд содействия кредитованию области предложил антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов на выплату заработной платы и уплату арендных платежей.