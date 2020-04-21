Онлайн-консультации для предпринимателей начались в Тамбовской области

Власти Тамбовской области организовали онлайн-консультации для представителей бизнеса. Руководители управлений экономического блока отвечают на вопросы предпринимателей.

По данным заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Юхачева, спад в связи с режимом самоизоляции наблюдается в различных областях. В частности, ухудшилась ситуация на рынке жилой недвижимости. Предприятия испытывают дефицит заказов. При этом непрерывность производства обеспечена на предприятиях сельского хозяйства. Об этом пишет ИА «Абирег».

Юхачев уточнил, что для оперативного информирования заинтересованных лиц в социальных сетях была организована прямая линия. Представители профильных управлений отвечают предпринимателям в режиме реального времени. Прямую линию планируется проводить ежедневно.

Кроме того, консультации для граждан и предпринимателей организованы во всех муниципалитетах.