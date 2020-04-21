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Пахотные земли ЕАО могут увеличить на 56 тыс. га

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Площади пахотных земель возрастут в Еврейской автономной области. В ходе инвентаризации обнаружено более 56 тыс. га, которые потенциально могут быть оформлены в собственность муниципальных образований.

«Сельское хозяйство в ЕАО — одна из приоритетных сфер. Инвентаризация даст нам не только свободные пахотные земли, но и возможности для дальнейшего развития этого сектора. Уверен, мы сможем найти инвесторов, которые захотят осваивать эти площади», — заявил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Как отмечает ИА ЕАОMedia, сев ранних зерновых культур начат во всех районах области. Плановая посевная площадь под них в 2020 году составляет 5,1 тыс. га (или 109,1% к уровню 2019 года), В том числе под ячмень и пшеницу отведено по 1 тыс. га, под овес — 3,1 тыс. га.

В Иркутской области в 2020 году с полей планируют собрать 1 млн т зерна и зернобобовых. Об этом врио губернатора региона Игорь Кобзев заявил на встрече с аграриями. По его словам, сельскому хозяйству будет оказываться всесторонняя поддержка. Подготовка к полевым работам идет по плану. В некоторых хозяйствах посевная уже стартовала, в остальных работы планируют начать согласно плану. Готовность техники составляет 94%.

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