В Приангарье планируют собрать с полей 1 млн т зерна и зернобобовых

В Иркутской области в 2020 году с полей планируют собрать 1 млн т зерна и зернобобовых. Об этом врио губернатора региона Игорь Кобзев заявил на встрече с аграриями.

По его словам, правительство области сделает всё, чтобы достичь результата. Сельскому хозяйству будет оказываться всесторонняя поддержка, пишет ИА IrkutskMedia.

В ходе встречи и.о. министра сельского хозяйства Илья Сумароков отметил, что подготовка к полевым работам идет по плану. В некоторых хозяйствах посевная уже стартовала, в остальных работы планируют начать согласно плану. Готовность техники составляет 94%.

«Единственное, что сейчас вызвало повышение цен на продукты, — это стоимость топлива. Также подросли цены на минеральные удобрения. Это обусловлено ситуацией на валютном рынке. Многие наши производители используют импортные составляющие: оборудование, запчасти, упаковку. Это приводит к удорожанию товаров. Но на недавнем совещании мы решили на ближайшие месяцы зафиксировать цены на социально значимые продукты в Приангарье», — цитирует ИА IrkutskMedia Сумарокова.

И.о. главы минсельхоза также заявил, что режим самоизоляции не должен повлиять на проведение посевной кампании.