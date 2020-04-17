Посевная стартовала в одном из районов ЕАО

В Смидовичском районе Еврейской автономной области началась посевная кампания. В начале апреля аграрии приступили к севу ранних зерновых культур.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе районной администрации, всего на территории планируют засеять зерновыми 1085 га, из которых 300 га пшеницы, 280 га овса, 405 кукурузы и 105 ячменя. По состоянию на 16 апреля ранними зерновыми засеяно 74% всех посевных площадей, запланированных под эти культуры.

В скором времени планируется начать посев сои. Площадь отведенных под нее земель составляет 7,1 тыс. га.

Отмечается, что основной зерновой клин на территории района находится в одном из хозяйств, где за несколько дней удалось разместить ячмень и пшеницу на площади 300 га.

13 апреля сообщалось, что в Курской области ранними яровыми зерновыми культурами (пшеница, ячмень, овес, рожь) засеяно около 350 тыс. га. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сахарной свеклой засеяно уже порядка 52 тыс. га. Это 58% от плана. В Пристенском районе эти работы уже завершили.