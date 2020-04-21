Прямой эфир

Нарушителей режима самоизоляции ловят в лесах Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области с 16 апреля каждый день проводится патрулирование лесных массивов для выявления и пресечения нарушений режима самоизоляции. Поручение дал региональный министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

На территории лесного фонда уже выявили четыре случая нарушения: В Красноярском, Сызранском, Кинельском и Кинел-Черкасском районах. В первом случае мужчина отдыхал в лесу, во втором — ловил рыбу. В двух оставшихся — местные жители собирали валежник. Также на одном из лесных участков нашли свалку строительного мусора.

Как отмечает НИА «Самара», за всё время патрулирования задержаны 11 человек, которые нарушили запрет посещения парка. С каждым провели разъяснительную беседу и каждому вручили памятку об ответственности за несоблюдение мер самоизоляции.

С 9 апреля в Самарской области запрещена охота. Причина — угроза распространения коронавируса. Запрет будет действовать до тех пор, пока не отменен режим повышенной готовности. Речь идет о запрете любительской и спортивной охоты на боровую и водоплавающую дичь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военные Самарской области провели онлайн-парад в честь столетия ветерана ВОВ
Более 20 спортплощадок построят в Самарской области по нацпроекту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020