Нарушителей режима самоизоляции ловят в лесах Самарской области

В Самарской области с 16 апреля каждый день проводится патрулирование лесных массивов для выявления и пресечения нарушений режима самоизоляции. Поручение дал региональный министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

На территории лесного фонда уже выявили четыре случая нарушения: В Красноярском, Сызранском, Кинельском и Кинел-Черкасском районах. В первом случае мужчина отдыхал в лесу, во втором — ловил рыбу. В двух оставшихся — местные жители собирали валежник. Также на одном из лесных участков нашли свалку строительного мусора.

Как отмечает НИА «Самара», за всё время патрулирования задержаны 11 человек, которые нарушили запрет посещения парка. С каждым провели разъяснительную беседу и каждому вручили памятку об ответственности за несоблюдение мер самоизоляции.

С 9 апреля в Самарской области запрещена охота. Причина — угроза распространения коронавируса. Запрет будет действовать до тех пор, пока не отменен режим повышенной готовности. Речь идет о запрете любительской и спортивной охоты на боровую и водоплавающую дичь.