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Замену окон проведут в Чулковской школе в Рязанской области

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В Скопинском районе Рязанской области продолжается ремонт Чулковской школы. Рабочие должны заменить 35 оконных блоков.

Как сообщает сайт районной администрации, на данный момент работы почти завершены. На следующем этапе запланирован ремонт крыши, восстановление и укрепление фасада, будет выполнена отмостка вокруг здания, пишет РИА «7инфо».

Работы ведутся с учетом требований Роспотребнадзора о безопасности.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Волгоградской области намерены заменить окна в 574 школах и детских садах. Работы будут профинансированы из регионального бюджета. Ремонт планируется провести во время учебных каникул.

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