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Школу с протекающей крышей нашли прокуроры в Новосибирской области

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В городе Куйбышеве Новосибирской области школа №5 находится в аварийном состоянии. Учебное заведение заливало водой из-за протекающей крыши. Это было установлено во время прокурорской проверки, которую начали после многочисленных жалоб родителей учеников.

Как пишет vn.ru со ссылкой на надзорное ведомство, законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних нарушено. Суд поддержал иск прокуратуры, руководителей школы обязали провести ремонт учреждения до 1 сентября 2020 года.

13 марта сообщалось, что в одной из сельских школ Челябинской области обрушилась стена. По предварительным данным, это произошло из-за накопления конденсата.

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