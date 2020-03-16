Школу с протекающей крышей нашли прокуроры в Новосибирской области

В городе Куйбышеве Новосибирской области школа №5 находится в аварийном состоянии. Учебное заведение заливало водой из-за протекающей крыши. Это было установлено во время прокурорской проверки, которую начали после многочисленных жалоб родителей учеников.

Как пишет vn.ru со ссылкой на надзорное ведомство, законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних нарушено. Суд поддержал иск прокуратуры, руководителей школы обязали провести ремонт учреждения до 1 сентября 2020 года.

13 марта сообщалось, что в одной из сельских школ Челябинской области обрушилась стена. По предварительным данным, это произошло из-за накопления конденсата.