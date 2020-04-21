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Песков заявил о внимании Кремля к акциям в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве и внимательно относятся к сообщениям людей о сложностях и их причинах. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Эти форматы появляются в огромном количестве, я имею в виду разные форматы, потому что, конечно, большая часть людей находится в режиме самоизоляции», — объяснил Песков. По его словам, мнения людей о возникших сложностях по мере возможности учитываются при составлении властями дальнейших планов поддержки.

Говоря о состоявшемся накануне виртуальном митинге в Сети, где граждане требовали ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, Песков призвал «не обобщать».

«Не нужно из этого делать какие-то кампании. Но тем не менее ничто не проходит без нашего внимания», — сказал он.

Накануне российская компания «Яндекс» пообещала, что будет удалять сообщения на картах, если они не относятся к ситуации на дороге. Таким образом она прокомментировала виртуальные митинги против режима самоизоляции.

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