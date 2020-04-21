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Фармкомпании предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские производители лекарств могут перестать производить дешевые препараты из списка жизненно важных. Ограничение их цены в условиях падения рубля и удорожания импорта делает выпуск нерентабельным.

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Среди компаний, подписавших соответствующее обращение к Минпромторгу, «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Речь идет примерно о 50 наименованиях, пишет «Коммерсант».

В числе лекарств, оказавшихся под угрозой, парацетамол (жаропонижающее), раствор глюкозы, ибупрофен (обезболивающее), димедрол (антигистаминное). Закон ограничивает цену на них, и производственные затраты оказываются выше. Например, максимально допустимая стоимость пачки парацетамола из десяти таблеток по 0,5 г — 10,1 рубля. Ее производство обходится компании «Биосинтез» в 16,46 рубля.

Распространение коронавируса и сопутствующее подорожание импорта привели к повышению цен на сырье для производства.

При этом производители напомнили, что ограничение цен на жизненно важные препараты устанавливалось в 2009 году на основе средних значений за предыдущий год. После резкого скачка цен в 2014 году некоторые препараты уже ушли с российского рынка. Повторение ситуации не исключено и сейчас, заявил исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков.

Минпромторг получил данные от производителей препаратов, включенных в перечень жизненно важных, и направил их для рассмотрения в Минздрав и Роспотребнадзор, сообщили в ведомстве РБК.

27 марта комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки в КоАП об установлении ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам.

Новые поправки предусматривают штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

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