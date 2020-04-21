Школьник при помощи дрона передал соседке гостинцы во время карантина

Юный житель Тюмени нашел способ, как отправлять гостинцы пожилой соседке в условиях самоизоляции. Павел Решетников привязал посылку к дрону и отправил соседке Вере пирожки с мясом.

Когда дрон подлетел к участку пенсионерки, та подхватила на лету пакет, и коптер отправила восвояси.