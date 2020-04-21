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В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии ко Дню Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Госдума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Об этом со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента Павла Крашенинникова сообщает ТАСС.

«Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается», — добавил глава профильного комитета.

Депутат пояснил, что важно, чтобы «не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно».

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

16 апреля Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

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