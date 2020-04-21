Боец UFC Лайман Гуд рассказал о перенесенном COVID-19

Американский боец смешанного стиля (MMA) Лайман Гуд рассказал, что переболел COVID-19, вызываемым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, сейчас он полностью вылечился и чувствует себя хорошо. Гуд рассказал, что у него было много травм и «других вещей», но этот опыт был совсем другим.

«Мы, профессиональные спортсмены, всегда подталкиваем себя. Для меня мое тело было неким индикатором того, как я физически себя чувствую и тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал», — рассказал спортсмен.

При этом боец отметил, что больше всего переживал за членов своей команды, тренеров и всех, с кем он общался перед тем, как у него был взят положительный тест на коронавирус.

18 апреля в Нью-Йорке должен был состояться бой Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова. 1 апреля российский боец заявил, что не сможет присутствовать на поединке из-за карантина на фоне эпидемии коронавируса. Вместо него руководство UFC определило Джастина Гэтжи новым соперником Фергюсона. Тем не менее турнир UFC 249 в США был отменен.

15 апреля президент UFC Дана Уайт объявил, что Фергюсон и Гэтжи смогут оспорить титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая. Точное место проведения турнира Уайт не назвал. На прошлой неделе он заявлял, что собирается проводить шоу на так называемом бойцовском острове.