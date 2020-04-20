В деревнях России заработали меньше половины построенных ФАПов

В селах и деревнях России заработали меньше половины построенных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщается в докладе «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), с которым ознакомились «Известия».

На 25 февраля 2020 года из 468 ФАПов, которые должны были построить в прошлом году, работу начали 175, еще 13 получили лицензии. Отмечается, что большинство новых сельских медпунктов готовы, однако не открыты для пациентов.

Происходящее может быть связано с тем, что федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусматривает начало работы построенных в 2019–2020 годах ФАПов только к 31 декабря 2020-го и 31 декабря 2021-го соответственно. То есть на получение лицензии для начала медицинской деятельности и начала приема жителей отводится срок в один год. В ОНФ считают этот период слишком длинным.

По мнению активистов, затягивание с открытием сельских амбулаторий тормозит достижение цели по обеспечению доступной медицинской помощи населения. Такая задача сформулирована в последнем майском указе президента России Владимира Путина и должна быть решена к 2024 году.

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