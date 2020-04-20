Первый нацпарк планируют создать в Нижегородской области

В Нижегородской области хотят создать первый в регионе национальный парк. Он может быть создан в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году», сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказала начальник управления охраны окружающей среды региона Наталья Швечкова, уже создана рабочая группа по данному вопросу. Она состоит из экологов, а также представителей федеральных и региональных органов власти, пишет ИА «НьюсНН».

Специалисты определили возможные территории для создания нацпарка. Среди них Камско-Бакалдинская группа болот в Лысковском, Воскресенском и Воротынском районах, Килемарский заказник в Шарангском районе, озеро Светлояр в Воскресенском районе и другие.

На территории Нижегородской области насчитывается 414 особо охраняемых природных территорий. Из них две — федерального значения, 407 — областного и пять — местного.