Маралы в закрытых «Красноярских Столбах» вышли на туристические тропы

Сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» начали замечать мирно пасущихся в туристическом районе маралов (подвид благородного оленя). Пока толп людей в заповеднике нет, диким животным гораздо спокойнее. Территория закрыта для посетителей с 1 апреля на неопределенный срок.

Время без шума и беспокойства позволит молодым беременным маралухам успешно выносить новое поколение оленят, отмечают в нацпарке. По результатам зимнего учета этого года, в «Красноярских Столбах» обитают около 190 особей марала. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Главным врагом благородного оленя с полным правом можно считать человека. Охота на него во многих местах запрещена, животные находятся под охраной как редкие. В 2014 году благородный олень был внесен в реестр сельскохозяйственных животных, и благодаря усилиям фермеров численность и ареал этого вида растут.