«Газпром нефть» начала производство антисептиков

Компания «Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках корпоративной программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19. Объем первой партии составил 85 тонн.

Компания «Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках корпоративной программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19. Объем первой партии составил 85 тонн.

Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Продукцию разливают в канистры объемом 1, 4 и 20 литров, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Поставки антисептической продукции «Газпром нефти» будут осуществляться более чем в 50 регионов России в рамках акции «Газпром нефть – медикам». Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Высокие антибактериальные свойства продукции позволяют широко применять ее как на производстве, в медицине и в быту.

Первые поставки антисептика «Газпром нефть» безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях «Газпром нефти».

«Сегодня важно не только обеспечить непрерывность производства важных для страны нефтепродуктов, но и расширить выпуск новой востребованной в условиях пандемии продукции. Благодаря технологическим возможностям предприятий «Газпром нефти» мы смогли в сжатые сроки начать производство антисептиков. Первая партия продукции уже направлена на безвозмездной основе медицинским и государственным учреждениям в ключевых регионах деятельности компании», — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.