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Из приюта для животных в Мончегорске похитили собак

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В Мончегорске (Мурманская область) из приюта для животных «Дом с хвостом» похитили собак. Пострадал сторож организации, который пытался вернуть животных обратно в приют.

Как сообщает группа приюта на своей странице в соцсети «ВКонтакте», неизвестные на машине «Газель» приманили собак сосисками, а затем загнали их в клетки. Основанием отлова, по данным приюта, стала заявка в администрацию. Однако заявка была на отлов на территории Теплосети, а не на территории приюта, подчеркнули в «Доме с хвостом».

В ходе разборок также пострадал сторож организации. Мужчину ударили, когда тот пытался вернуть животных обратно в приют.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерия Филиппова рассказала ИА «Би-порт», что по факту нанесения телесных повреждений сторожу организована проверка. Причина конфликта, а также все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

17 апреля сообщалось, что Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве возбудило ряд дел против ветеринарных клиник, которые предлагали услуги диагностики, вакцинации и лечения кошек и собак от коронавируса.

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