В России большинство природных пожаров в Забайкалье. Огнём охвачены леса на площади 6,6 тыс. га. К возгораниям чаще всего приводят сельхозпалы. Всего в России 6,9 тыс. га леса охвачено огнём. Особый противопожарный режим введён в 45 регионах.