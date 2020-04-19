Приграничные районы Амурской области затянуло дымом

Граничащие с КНР районы Амурской области затянуло дымом. Причина — пал травы на территории Китая.

За минувшие сутки зафиксировано множество точек возгорания. Дым из соседней страны приносит южный ветер.

Между тем в Приамурье действует только один природный пожар. К вечеру воскресенья, 19 апреля, возгорание планируют ликвидировать.