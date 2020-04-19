В зоне Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожар. Огонь пытаются ликвидировать 903 человека и 151 единица техники. Отдельные очаги возгорания поливают с вертолетов. Смог от пожаров добрался до Киева. Мэр украинской столицы просит жителей не выходить на улицу.

Пожар не могут потушить с 4 апреля, сгорело 35 га.