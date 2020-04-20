Жительница Нижнего Новгорода перевела лжеполицейскому 2,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 2,3 млн рублей. Жертвой злоумышленников стала 50-летняя жительница Автозаводского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил женщину в том, что с ее счета пытаются перевести деньги, но он отметил перевод, пишет ИА «НьюсНН».

После этого с нижегородкой связался другой мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил попытку незаконного перевода средств со счета и предложил женщине перевести средства на «проверенные счета».

Горожанка выполнила инструкции мошенников и перевела им 2,3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 мл рублей.

20 апреля в пресс-службе российского МВД рассказали, что мошенники всё чаще используют вредоносные программы для похищения денег с банковских карт. Злоумышленники заражают смартфон или компьютер своей жертвы вирусом, который тайно собирает для них информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания. После этого мошенники списывают денежные средства со счетов ничего не подозревающих россиян.