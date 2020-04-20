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Посольство Белоруссии в Москве временно приостановило прием граждан

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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Посольство Белоруссии в Москве и дипучреждения республики в российских регионах приостановили прием граждан по консульским вопросам. Об этом сообщается в понедельник, 20 апреля, на сайте дипмиссии.

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«В связи с мерами, принимаемыми Россией по нераспространению коронавирусной инфекции, на период до 1 мая консульский отдел посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостанавливают прием граждан по консульским вопросам», — говорится в сообщении.

При этом в экстренных случаях отделения смогут принять граждан. Будет в том числе проводиться выдача свидетельств на возвращение в Белоруссию, сообщает НСН.

Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова прогнозирует, что ситуация с коронавирусом в республике должна стабилизироваться в ближайшие две-три недели. По ее словам, Минск контролирует процессы, связанные с COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей».

13 апреля премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, уточняет RT.

корона

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек. Скончались 47 пациентов.

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