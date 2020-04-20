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Сезон речных перевозок начнется по графику в Хабаровске

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В Хабаровске готовятся к открытию речной навигации. Глава региона Сергей Фургал дал распоряжение рассмотреть вопрос об увеличении количества рейсов.

По данным министерства транспорта Хабаровского края, перевозки будут возможны уже с 1 мая, как и планировалось. Однако определенные корректировки могут быть внесены в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Чтобы избежать скопления людей, губернатор поручил рассмотреть вопрос об увеличении количества рейсов. При этом Фургал отметил, что, если местные жители захотят ехать на дачи, власти не могут им запретить, пишет ИА AmurMedia.

20 апреля сезон навигации для маломерных судов открывается в Бикинском, Вяземском районах, а также районе имени Лазо. Решение об открытии навигации принимается отдельно в каждом муниципальном образовании.

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