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Названа дата открытия навигационного сезона в Ростовской области

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Власти Ростовской области назвали дату начала навигации-2020. Сезон планируется открыть с 24 марта. Дата выбрана с учетом пожеланий ряда судоходных компаний и согласована с федеральным агентством.

Как пишет RostovGazeta, 2020 год, вероятнее всего, будет маловодным. Поэтому региональные власти намерены принять некоторые меры для обеспечения прохода судов. Уже определены безопасные места для организации погрузочных работ. Также судоходным компаниям будут помогать, проводя методом лидирования суда с повышенной осадкой.

Эксперты предупреждали, что из-за обмеления реки Дон возле Ростова-на-Дону могут появиться острова.

В феврале ученые главной геофизической обсерватории имени Воейкова предупредили, что в ближайшие 30 лет в Ростовской области резко повысится экстремальность климата.

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